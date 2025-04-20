Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
174,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
163,13
Економія при броні: -14,32 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
165,45
Економія при броні: -17,95 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
156,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
180,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
164,74
Економія при броні: -6,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
159,46
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
164,99
Економія при броні: -20,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
165,69
Економія при броні: -21,02 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
160,91
Економія при броні: -16,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
159,25
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
185,59
Економія при броні: -11,44 грн