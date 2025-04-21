Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
162,06
Економія при броні: -18,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
163,83
Економія при броні: -19,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
159,90
Економія при броні: -3,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
162,27
Економія при броні: -18,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
158,34
Економія при броні: -14,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
160,37
Економія при броні: -15,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
162,68
Економія при броні: -17,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
159,78
Економія при броні: -16,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
165,80
Економія при броні: -21,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1