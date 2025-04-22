Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
167,87
Економія при броні: -9,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
180,20
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
162,95
Економія при броні: -15,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
165,56
Економія при броні: -7,87 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
162,91
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
166,91
Економія при броні: -9,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
164,36
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
174,00
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
162,46
Економія при броні: -15,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
158,42
Економія при броні: -11,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
164,82
Економія при броні: -9,18 грн