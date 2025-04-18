Харків (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
158,62
Економія при броні: -11,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
169,44
Економія при броні: -7,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
162,86
Економія при броні: -20,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
175,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
160,88
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1
162,26
Економія при броні: -7,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Фринол краплі оральні флакон 50 мл №1