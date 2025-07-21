дорослим по 1 капсулі один раз на добу під час або після прийому їжі, запити водою. Термін вживання — 1–2 міс. За рекомендацією лікаря термін вживання та дози можуть бути змінені. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.

Дієтичні добавки не слід вживати як заміну повноцінного харчування.