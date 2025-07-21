Магнесид (Magnesid)
Магнесид інструкція із застосування
Склад
Склад (на 1 капсулу): магній (магнію оксид) — 425,025 mg (мг), вітамін В1 (тіаміну гідрохлорид) — 4,005 mg (мг), вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) — 4,005 mg (мг); допоміжні речовини: мальтодекстрин, кальцію стеарат; капсула желатинова.
Без ГМО.
Харчова (поживна) цінність на 100 g (г): білки — 0 g (г), жири — 0 g (г), вуглеводи — 1,8 g (г).
Енергетична цінність (калорійність) в 100 g (г): 7,2 kcal (ккал)/30,1 kJ (кДж).
Характеристика
дієтична добавка до раціону харчування — джерело магнію та вітамінів групи В; сприяє покращенню обміну речовин при фізичному та розумовому навантаженні; має м’які заспокійливі властивості.
Рекомендації з вживання
дорослим по 1 капсулі один раз на добу під час або після прийому їжі, запити водою. Термін вживання — 1–2 міс. За рекомендацією лікаря термін вживання та дози можуть бути змінені. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.
Дієтичні добавки не слід вживати як заміну повноцінного харчування.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до окремих компонентів, період вагітності та годування грудьми, дітям віком до 14 років.
Умови зберігання
при температурі 0–25 °С у недоступному для дітей та захищеному від прямих сонячних променів місці, при відносній вологості повітря не вище 75%.