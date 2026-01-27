Дніпро
Магнесид (Magnesid)

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Дніпро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
0.2 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
491,30
Економія при броні: -25,90 грн
465,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
0.6 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
1.1 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
1.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
428,61
Економія при броні: -14,93 грн
413,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
1.9 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Подолинського Сергія, 10-А
2.0 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
508,15
Економія при броні: -32,55 грн
475,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
441,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
2.2 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 12
2.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
421,74
Економія при броні: -27,70 грн
394,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 31
2.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
2.5 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
2.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
2.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
2.9 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
426,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
3.3 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
494,94
Економія при броні: -75,87 грн
419,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
3.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20 грн
