Магнесид (Magnesid)
Магнесид (Magnesid)
Доступно в 44 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
0.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 30.01 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
0.8 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
500,42
Економія при броні:
-25,07 грн
475,35
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
1.0 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 30.01 після 12:00
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
1.1 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 30.01 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
1.2 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
503,76
Економія при броні:
-28,61 грн
475,15
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168-Б
1.5 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 30.01 після 12:00
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 9-А
1.5 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 30.01 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
1.5 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 30.01 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.6 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
1.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 30.01 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
1.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 15:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
1.8 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
498,04
Економія при броні:
-23,00 грн
475,04
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.8 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
1.9 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
1.9 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 15:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.0 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 17:00
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
2.1 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
2.2 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 30.01 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Захисників Неба, 19/48
2.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
2.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 17:00
