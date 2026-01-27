Миколаїв
Магнесид (Magnesid)
Магнесид (Magnesid)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Миколаїв
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, 16
0.2 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
493,20
Економія при броні:
-20,94 грн
472,26
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
0.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
520,83
Економія при броні:
-30,24 грн
490,59
грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
0.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
494,89
Економія при броні:
-19,37 грн
475,52
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
0.8 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
491,50
Економія при броні:
-16,33 грн
475,17
грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
1.0 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
516,26
Економія при броні:
-25,94 грн
490,32
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
1.0 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
500,18
Економія при броні:
-24,67 грн
475,51
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
1.3 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
1.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
506,62
Економія при броні:
-31,53 грн
475,09
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
1.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
1.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
488,84
Економія при броні:
-31,36 грн
457,48
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
1.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
1.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
510,01
Економія при броні:
-34,03 грн
475,98
грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
1.6 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
337,58
Економія при броні:
-18,71 грн
318,87
грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
1.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
498,56
Економія при броні:
-22,89 грн
475,67
грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
1.9 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
336,31
Економія при броні:
-51,07 грн
285,24
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
1.9 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
170,03
Економія при броні:
-27,41 грн
142,62
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
3.0 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,11
Економія при броні:
-13,31 грн
443,80
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
3.0 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 18/1
3.3 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
426,00
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
3.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
