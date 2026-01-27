Одеса
Про товар
Ціни
Магнесид (Magnesid)
Магнесид (Magnesid)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 39 аптеках у Одеса
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
491,69
Економія при броні:
-15,72 грн
475,97
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
0.4 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
0.6 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 17:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
0.7 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
441,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
0.8 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
0.9 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 15:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
0.9 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
441,00
грн
Забронювати
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
1.0 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
1.1 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
1.2 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
1.3 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
1.3 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 16:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
1.3 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
508,21
Економія при броні:
-23,61 грн
484,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
1.3 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
2.8 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
2.8 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 17:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 2
2.9 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
491,30
Економія при броні:
-25,90 грн
465,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.2 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 15:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.2 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
4.6 км
Магнесид капсули 450 мг №30
ООО "Альфа Фарм Украина"
457,20
грн
Забрати 29.01 після 16:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню