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Вікрил з покриттям (Vycril with cover) (463049) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Ціна в місті Київ
від 100,48 грн
Без рецепта
1 шт від 100,48 грн 1 шт від 65,98 грн 1 шт від 106,16 грн 1 шт від 126,09 грн 1 шт від 104,17 грн 1 шт від 110,84 грн 1 шт від 99,67 грн 1 шт від 127,07 грн 1 шт від 114,76 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Форма випуску
1, фіолет.
Медичні вироби
вікрил