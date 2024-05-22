Медичні виробиШовний матеріалШовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)вікрилВікрил з покриттям (Vycril with cover) Вікрил з покриттям (Vycril with cover) (463049) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 100,48 грн Без рецепта 1 шт від 100,48 грн 1 шт від 65,98 грн 1 шт від 106,16 грн 1 шт від 126,09 грн 1 шт від 104,17 грн 1 шт від 110,84 грн 1 шт від 99,67 грн 1 шт від 127,07 грн 1 шт від 114,76 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Етікон, Інк. Форма випуску 1, фіолет. Медичні вироби вікрил