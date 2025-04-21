Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
112.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Житомир, вул. Шевченка, 12
113.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
113.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Житомир, вул. Кочерги Івана, 6
113.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Житомир, вул. Київська, 62
114.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 47
116.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні: -15,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Умань, вул. Європейська, 7/1
136.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека
Ізяслав, вул. Хмельницького Богдана, 53
155.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, вул. Загорівська, 4
197.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
201.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
201.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
174,43
Економія при броні: -11,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
258.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
278.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
327.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні: -15,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
327.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Миколайчука, 9
329.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні: -15,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 15
330.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
168,40
Економія при броні: -12,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
346.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.