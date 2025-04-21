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Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Миколаїв
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
110.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
138,47
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
241.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
123,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
275.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
278.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
169,10
Економія при броні:
-12,80 грн
156,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
280.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні:
-15,90 грн
156,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
281.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
129,31
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
299.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
153,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
364.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
124,97
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
386.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
123,55
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
408.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
153,00
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
410.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
170,46
Економія при броні:
-7,28 грн
163,18
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
440.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
135,26
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
441.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
124,85
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 6
441.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
124,25
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 62
442.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
123,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 47
447.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні:
-15,90 грн
156,30
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
463.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
176,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 76
486.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
153,00
грн
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Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ізяслав, вул. Хмельницького Богдана, 53
519.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
176,70
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
585.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
167,20
грн
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