Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні: -15,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні: -15,90 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
33.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
62.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Долина, вул. Грушевського Михайла, 15
96.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
168,40
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека
Ізяслав, вул. Хмельницького Богдана, 53
202.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
216.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
327.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 47
331.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні: -15,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 6
335.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 62
335.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
335.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
336.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
346.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
465.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
465.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
468.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
172,23
Економія при броні: -9,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
523.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.