Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
172,68
Економія при броні: -9,50 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
132.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Житомир, вул. Шевченка, 12
133.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Житомир, вул. Київська, 62
133.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Житомир, вул. Кочерги Івана, 6
133.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Подорожник
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Відчиняється за 25 хв
Житомир, просп. Миру, 47
137.0 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні: -19,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
145.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
159.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Умань, вул. Європейська, 7/1
190.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
201.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 76
207.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека
Ізяслав, вул. Хмельницького Богдана, 53
266.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
280.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
388.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
169,10
Економія при броні: -16,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 29
393.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні: -19,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
440.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
452.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Львів, вул. Миколайчука, 9
466.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні: -19,90 грн