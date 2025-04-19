Вікрил з покриттям (Vycril with cover)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
190.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
254.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
328.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 189
340.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
346.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
384.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
387.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
169,10
Економія при броні: -12,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
389.7 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
427.9 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
176,70
Економія при броні: -4,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
443.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
443.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
443.8 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 6
444.5 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 62
445.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
446.4 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.
173,23
Економія при броні: -10,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 47
449.2 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
172,20
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека
Ізяслав, вул. Хмельницького Богдана, 53
495.3 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
176,70
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
523.1 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 1 (М4), фіолетовий 75 см №1
Етікон, Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 76
559.6 км
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910) 4/0, фіолет. 75 см №1
Етікон, Інк.