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Гепатосорбін (Hepatosorbin) (431192) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гепатосорбін (Hepatosorbin)
Ціна в місті Київ
від 382,18 грн
Без рецепта
30 шт, 450 мг від 382,18 грн
В наявності в 229 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
450 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура