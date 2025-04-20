Гепатосорбін (Hepatosorbin)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
615,73
Економія при броні: -30,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
586,19
Економія при броні: -90,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
409,31
Економія при броні: -19,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
609,76
Економія при броні: -24,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
624,49
Економія при броні: -76,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
623,79
Економія при броні: -75,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
197,81
Економія при броні: -15,14 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
573,00
Економія при броні: -58,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
596,34
Економія при броні: -83,07 грн