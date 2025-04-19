Гепатосорбін (Hepatosorbin)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
624,48
Економія при броні: -38,94 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
589,38
Економія при броні: -21,34 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
581,87
Економія при броні: -56,24 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
597,02
Економія при броні: -71,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
628,20
Економія при броні: -96,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
202,94
Економія при броні: -27,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
628,20
Економія при броні: -96,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
613,02
Економія при броні: -76,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
599,13
Економія при броні: -31,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
590,56
Економія при броні: -92,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
388,99
Економія при броні: -31,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
628,20
Економія при броні: -96,70 грн