Гепатосорбін (Hepatosorbin)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
590,34
Економія при броні: -86,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
416,21
Економія при броні: -59,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
589,16
Економія при броні: -85,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
624,00
Економія при броні: -89,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
625,10
Економія при броні: -90,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
583,55
Економія при броні: -79,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
580,58
Економія при броні: -76,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
588,04
Економія при броні: -60,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
585,01
Економія при броні: -57,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
624,00
Економія при броні: -89,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
607,78
Економія при броні: -107,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
397,45
Економія при броні: -64,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
187,01
Економія при броні: -8,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
624,00
Економія при броні: -89,20 грн