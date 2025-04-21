Гепатосорбін (Hepatosorbin)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
619,09
Економія при броні: -33,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
592,36
Економія при броні: -43,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
623,70
Економія при броні: -95,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
404,51
Економія при броні: -52,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
583,10
Економія при броні: -81,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
628,20
Економія при броні: -100,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
604,54
Економія при броні: -76,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
619,28
Економія при броні: -117,56 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
618,58
Економія при броні: -90,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
209,19
Економія при броні: -33,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
625,25
Економія при броні: -97,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн