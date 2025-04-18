Гепатосорбін (Hepatosorbin)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 403 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
413,29
Економія при броні: -23,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
615,13
Економія при броні: -79,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
625,10
Економія при броні: -70,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
579,85
Економія при броні: -20,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
608,59
Економія при броні: -23,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
587,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
619,52
Економія при броні: -85,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
583,33
Економія при броні: -75,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм
578,95
Економія при броні: -70,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Гепатосорбін капсули 450 мг №30
Озимук Фарм