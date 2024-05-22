Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняБазука ісландський мох (bazooka Icelandic moss) Базука ісландський мох (bazooka Icelandic moss) (390700) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 200,65 грн Без рецепта 1 шт від 200,65 грн В наявності в 894 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Дельта Медікел Промоушнз АГ Форма випуску Еліксир Об'єм 120 мл Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання