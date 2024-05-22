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Базука ісландський мох (bazooka Icelandic moss) (390700) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Базука ісландський мох (bazooka Icelandic moss)
Ціна в місті Київ
від 200,65 грн
Без рецепта
1 шт від 200,65 грн
В наявності в 894 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Еліксир
Об'єм
120 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання