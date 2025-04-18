Базука ісландський мох (bazooka Icelandic moss)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 300 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
322,57
Економія при броні: -105,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
323,72
Економія при броні: -106,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -97,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -97,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -97,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
323,16
Економія при броні: -80,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ