Київ
Базука ісландський мох (bazooka Icelandic moss)

Базука ісландський мох (bazooka Icelandic moss)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 300 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
274,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
322,57
Економія при броні: -105,44 грн
217,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
257,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
257,81 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
252,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
323,72
Економія при броні: -106,59 грн
217,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -97,50 грн
226,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -97,50 грн
226,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
251,42 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
253,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
252,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -97,50 грн
226,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
251,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
323,16
Економія при броні: -80,99 грн
242,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
233,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
253,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
258,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
259,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
234,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
258,60 грн
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