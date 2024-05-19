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БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл, №1 - Київ (715374) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 893 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
311,99
Економія: -73,68 грн
238,31 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
339,60
Економія: -116,90 грн
222,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
339,60
Економія: -116,90 грн
222,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
233,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
232,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
233,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (9)
225,37 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
320,40
Економія: -97,70 грн
222,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (8)
312,99
Економія: -74,68 грн
238,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
233,64 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
351,20
Економія: -85,29 грн
265,91 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
339,60
Економія: -116,90 грн
222,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
339,60
Економія: -116,90 грн
222,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
269,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
343,50
Економія: -120,80 грн
222,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
343,50
Економія: -120,80 грн
222,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
290,10
Економія: -43,75 грн
246,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (3)
316,50
Економія: -93,80 грн
222,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
339,60
Економія: -116,90 грн
222,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
292,47
Економія: -86,31 грн
206,16 грн