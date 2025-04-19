Базука ісландський мох (bazooka Icelandic moss)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
325,12
Економія при броні: -69,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,30
Економія при броні: -96,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -95,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
333,11
Економія при броні: -78,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
328,45
Економія при броні: -104,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -95,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
328,52
Економія при броні: -73,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
328,76
Економія при броні: -73,65 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
328,06
Економія при броні: -69,19 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
327,42
Економія при броні: -103,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
333,33
Економія при броні: -109,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
321,51
Економія при броні: -75,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
323,38
Економія при броні: -65,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
326,72
Економія при броні: -68,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
325,37
Економія при броні: -96,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
326,59
Економія при броні: -88,19 грн