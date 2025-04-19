Базука ісландський мох (bazooka Icelandic moss)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
332,64
Економія при броні: -58,37 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
321,57
Економія при броні: -70,89 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
323,50
Економія при броні: -106,26 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
331,92
Економія при броні: -114,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -107,00 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
322,54
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,63
Економія при броні: -107,39 грн