Базука ісландський мох (bazooka Icelandic moss)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -105,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
341,70
Економія при броні: -10,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,30
Економія при броні: -105,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -105,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
330,25
Економія при броні: -113,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -105,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
332,17
Економія при броні: -114,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -105,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -105,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
322,16
Економія при броні: -104,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
330,11
Економія при броні: -112,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -105,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,53
Економія при броні: -107,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -105,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -105,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
331,18
Економія при броні: -113,94 грн