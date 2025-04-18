Базука ісландський мох (bazooka Icelandic moss)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 686 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,30
Економія при броні: -103,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -103,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
330,52
Економія при броні: -72,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
327,02
Економія при броні: -65,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -103,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
269,93
Економія при броні: -58,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
331,87
Економія при броні: -95,24 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
341,70
Економія при броні: -10,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
333,10
Економія при броні: -88,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
325,31
Економія при броні: -108,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БАЗУКА ІСЛАНДСЬКИЙ МОХ еліксир флакон 120 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
324,20
Економія при броні: -103,70 грн