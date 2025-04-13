Фармакодинаміка.

Головною метою лікування сухості ока є збільшення стабільності та об’єму прекорнеальної слізної плівки. Гіалуронова кислота, яка входить до складу препарату у вигляді натрію гіалуронату, має хімічну структуру, молекулярну масу та реологічні властивості, подібні до муцину — компонента людських сліз. Завдяки своїм властивостям гіалуронова кислота зволожує око, не погіршуючи зір. Крім того, її здатність зв’язувати воду дозволяє зберігати поверхню ока вологою.

При місцевому застосуванні гіалуронова кислота підвищує стабільність прекорнеальної слізної плівки, позитивно впливає на епітеліальний шар, сприяє збільшенню об’єму слізної рідини та вологості рогівки, а також зменшує випаровування сліз з поверхні ока.

Фармакокінетика.

Натрію гіалуронат не абсорбується після місцевого застосування. Факти, які б свідчили про те, що гіалуронова кислота здатна проникати крізь рогівку, відсутні. Навіть після безпосереднього введення у внутрішню камеру ока в кровообігу були знайдені лише невимірно малі концентрації гіалуронової кислоти, які швидко метаболізувалися печінкою; тому при застосуванні препарату розвитку системних токсичних реакцій не очікується.