Хiло-комод форте (Hyilo-comod forte)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
603,43
Економія при броні: -18,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
655,19
Економія при броні: -83,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
755,27
Економія при броні: -46,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
695,10
Економія при броні: -73,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
635,19
Економія при броні: -53,19 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
638,23
Економія при броні: -66,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
636,10
Економія при броні: -77,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
650,21
Економія при броні: -75,19 грн