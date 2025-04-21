Хiло-комод форте (Hyilo-comod forte)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
621,30
Економія при броні: -63,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
625,40
Економія при броні: -66,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
659,21
Економія при броні: -91,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
710,90 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
659,98
Економія при броні: -84,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
640,13
Економія при броні: -70,59 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
645,14
Економія при броні: -75,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
631,87
Економія при броні: -56,17 грн