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Активні речовини — “Г”ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА* (HYALURONIC ACID*)

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА* (HYALURONIC ACID*) Діюча речовина

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Знайдено: 12 препаратів
Хіло-Комод® краплі очні, 1 мг/мл, контейнер багатодозовий, 10 мл, з насосом, з насосом, № 1; Урсафарм
Хіло-Комод® Краплі очні, 1 мг/мл, контейнер багатодозовий, 10 мл, з насосом, з насосом, № 1 Урсафарм
В 1088 аптеках
від 430,02 грн
Ціни в аптеках
Хіло-Комод® Форте краплі очні, 2 мг/мл, контейнер багатодозовий, 10 мл, з насосом, з насосом, № 1; Урсафарм
Хіло-Комод® Форте Краплі очні, 2 мг/мл, контейнер багатодозовий, 10 мл, з насосом, з насосом, № 1 Урсафарм
В 965 аптеках
від 492,00 грн
Ціни в аптеках
Артелак® Сплеск розчин зволожуючий для очей та контактних лінз розчин, 0,24 %, флакон, 10 мл, № 1; Др. Манн
Артелак® Сплеск розчин зволожуючий для очей та контактних лінз Розчин, 0,24 %, флакон, 10 мл, № 1 Др. Манн
В 415 аптеках
від 279,91 грн
Ціни в аптеках
Гіалган розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1; Fidia Farmaceutici
Гіалган Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, шприц, 2 мл, № 1 Fidia Farmaceutici
В 117 аптеках
від 903,08 грн
Ціни в аптеках
Гіалган розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1; Fidia Farmaceutici
Гіалган Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, флакон, 2 мл, № 1 Fidia Farmaceutici
В 38 аптеках
від 948,44 грн
Ціни в аптеках
Віджоїнт (Vijoint) 2% 40 мг, шприц, 2 мл, № 1; APHARM S.r.L.
Віджоїнт (Vijoint) 2% 40 мг, шприц, 2 мл, № 1 APHARM S.r.L.
В 2 аптеках
від 5898,90 грн
Ціни в аптеках
Віджоїнт (Vijoint) 1,6% шприц, 2 мл, № 1; APHARM S.r.L.
Віджоїнт (Vijoint) 1,6% Шприц, 2 мл, № 1 APHARM S.r.L.
В 1 аптеці
від 3116,40 грн
Ціни в аптеках
ГІАЛУРОМ ТЕНДОН РОЗЧИН ГІАЛУРОАНТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ розчин для ін'єкцій, 40 мг/2 мл, шприц, № 1; Ромфарм Компані
ГІАЛУРОМ ТЕНДОН РОЗЧИН ГІАЛУРОАНТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ Розчин для ін'єкцій, 40 мг/2 мл, шприц, № 1 Ромфарм Компані
Немає в наявності
ІНСТІЛ-ГІАЛЬ РОЗЧИН ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ СТЕРИЛЬНИЙ розчин, 40 мг/50 мл, флакон, № 1; Ромфарм Компані
ІНСТІЛ-ГІАЛЬ РОЗЧИН ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ СТЕРИЛЬНИЙ Розчин, 40 мг/50 мл, флакон, № 1 Ромфарм Компані
Немає в наявності
Віджоїнт HCC (Vijoint HCC) шприц, 3 мл, № 1; APHARM S.r.L.
Віджоїнт HCC (Vijoint HCC) Шприц, 3 мл, № 1 APHARM S.r.L.
Немає в наявності
Віджоїнт Ван (Vijoint One) 2% шприц, 3 мл, № 1; APHARM S.r.L.
Віджоїнт Ван (Vijoint One) 2% Шприц, 3 мл, № 1 APHARM S.r.L.
Немає в наявності
Гіалвін Гіалуронат натрію для внутрішньосуглобового застосування розчин для ін'єкцій, 80 мг, шприц, 4 мл, № 1; Фарма Лабс
Гіалвін Гіалуронат натрію для внутрішньосуглобового застосування Розчин для ін'єкцій, 80 мг, шприц, 4 мл, № 1 Фарма Лабс
Немає в наявності

гіалуронова кислота — компонент, що міститься у високих концентраціях в складі суглобового хряща і синовіальної рідини. Ендогенна гіалуронова кислота забезпечує в’язкість і еластичність синовіальної рідини, а також вона необхідна для формування протеогліканів в суглобовому хрящі. Завдяки нормалізації якості синовіальної рідини та активації процесів оновлення тканин у суглобовому хрящі препарат поліпшує функцію суглобів. Гіалуронова кислота має протизапальну дію на епітелій суглобу, стимулює природне утворення гіалуронової кислоти всередині суглоба.
Гіалуронова кислота ефективно метаболізується в організмі, швидко виводиться з кровотоку і швидко руйнується в печінці. Метаболіти виводяться переважно з сечею.

артрит колінного суглоба легкого та помірного ступеня тяжкості, остеоартрит і періартрит плечового та колінного суглобів.

по 20 мг шляхом внутрішньосуглобового введення 1 раз на тиждень протягом 5 тижнів.

підвищена чутливість.

реакції в місці ін’єкції, включаючи дискомфорт, біль, набряк, почервоніння, подразнення, висип, вузлики, пустули, везикули, геморагії, екхімози, свербіж, запалення суглобів, синовіт, суглобової випіт, скутість суглобів, порушення рухливості суглобів. Ці симптоми зникають протягом декількох днів.
Анафілактоїдні реакції, ангіоневротичний набряк, шкірні реакції, вкл. висип, свербіж, еритема, екзему, дерматит, кропив’янку.

гіалуронова кислота взаємодіє з деякими місцевими анестетиками, пролонгуючи їх знеболюючий ефект.

на сьогодні не зафіксовано випадків передозування.