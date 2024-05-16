гіалуронова кислота — компонент, що міститься у високих концентраціях в складі суглобового хряща і синовіальної рідини. Ендогенна гіалуронова кислота забезпечує в’язкість і еластичність синовіальної рідини, а також вона необхідна для формування протеогліканів в суглобовому хрящі. Завдяки нормалізації якості синовіальної рідини та активації процесів оновлення тканин у суглобовому хрящі препарат поліпшує функцію суглобів. Гіалуронова кислота має протизапальну дію на епітелій суглобу, стимулює природне утворення гіалуронової кислоти всередині суглоба.

Гіалуронова кислота ефективно метаболізується в організмі, швидко виводиться з кровотоку і швидко руйнується в печінці. Метаболіти виводяться переважно з сечею.