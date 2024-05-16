ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА* (HYALURONIC ACID*) Діюча речовина
гіалуронова кислота — компонент, що міститься у високих концентраціях в складі суглобового хряща і синовіальної рідини. Ендогенна гіалуронова кислота забезпечує в’язкість і еластичність синовіальної рідини, а також вона необхідна для формування протеогліканів в суглобовому хрящі. Завдяки нормалізації якості синовіальної рідини та активації процесів оновлення тканин у суглобовому хрящі препарат поліпшує функцію суглобів. Гіалуронова кислота має протизапальну дію на епітелій суглобу, стимулює природне утворення гіалуронової кислоти всередині суглоба.
Гіалуронова кислота ефективно метаболізується в організмі, швидко виводиться з кровотоку і швидко руйнується в печінці. Метаболіти виводяться переважно з сечею.
артрит колінного суглоба легкого та помірного ступеня тяжкості, остеоартрит і періартрит плечового та колінного суглобів.
по 20 мг шляхом внутрішньосуглобового введення 1 раз на тиждень протягом 5 тижнів.
підвищена чутливість.
реакції в місці ін’єкції, включаючи дискомфорт, біль, набряк, почервоніння, подразнення, висип, вузлики, пустули, везикули, геморагії, екхімози, свербіж, запалення суглобів, синовіт, суглобової випіт, скутість суглобів, порушення рухливості суглобів. Ці симптоми зникають протягом декількох днів.
Анафілактоїдні реакції, ангіоневротичний набряк, шкірні реакції, вкл. висип, свербіж, еритема, екзему, дерматит, кропив’янку.
гіалуронова кислота взаємодіє з деякими місцевими анестетиками, пролонгуючи їх знеболюючий ефект.
на сьогодні не зафіксовано випадків передозування.