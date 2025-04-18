Хiло-комод форте (Hyilo-comod forte)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 861 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
708,30
Економія при броні: -102,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
707,50
Економія при броні: -102,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
760,00
Економія при броні: -163,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
779,60
Економія при броні: -167,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
636,88
Економія при броні: -63,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
768,60
Економія при броні: -165,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
636,16
Економія при броні: -65,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
709,40
Економія при броні: -103,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм