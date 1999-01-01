Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A20

Штучні замінники слізної рідини та інші нейтральні препарати

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01XІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X AІнші офтальмологічні засоби
S01X A20Штучні замінники слізної рідини та інші нейтральні препарати
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Хіло-Комод®
Хіло-Комод®
Краплі очні 1 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від 482,95 грн
в 912 аптеках
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Хіло-Комод® Форте
Хіло-Комод® Форте
Краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від 533,61 грн
в 873 аптеках
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Хіло-Кеа®
Хіло-Кеа®
Краплі очні контейнер багатодозовий 10 мл з насосом та ковпачком №1
Урсафарм
від 530,09 грн
в 846 аптеках
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Відісік
Відісік
Гель очний 0,2 % туба 10 г №1
Др. Манн
від 192,69 грн
в 820 аптеках
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Офтагель
Офтагель
Гель очний 2,5 мг/г флакон 10 г №1
Сантен
від 151,00 грн
в 425 аптеках
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Артелак®
Артелак®
Краплі очні, розчин 3,2 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
Др. Манн
від 187,01 грн
в 363 аптеках
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Офтолік
Офтолік
Краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
від 183,00 грн
в 287 аптеках
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Сікапос
Сікапос
Гель очний 2 мг/г туба 10 г №1
Урсафарм
Немає в наявності
Сікапос
Сікапос
Гель очний 2 мг/г туба 10 г №3
Урсафарм
Немає в наявності
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