Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A20
Штучні замінники слізної рідини та інші нейтральні препарати
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01X
ІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X A
Інші офтальмологічні засоби
S01X A20
Штучні замінники слізної рідини та інші нейтральні препарати
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Хіло-Комод®
Краплі очні 1 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від
482,95
грн
в 912 аптеках
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Хіло-Комод® Форте
Краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від
533,61
грн
в 873 аптеках
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Хіло-Кеа®
Краплі очні контейнер багатодозовий 10 мл з насосом та ковпачком №1
Урсафарм
від
530,09
грн
в 846 аптеках
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Відісік
Гель очний 0,2 % туба 10 г №1
Др. Манн
від
192,69
грн
в 820 аптеках
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Офтагель
Гель очний 2,5 мг/г флакон 10 г №1
Сантен
від
151,00
грн
в 425 аптеках
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Артелак®
Краплі очні, розчин 3,2 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
Др. Манн
від
187,01
грн
в 363 аптеках
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Офтолік
Краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
від
183,00
грн
в 287 аптеках
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Сікапос
Гель очний 2 мг/г туба 10 г №1
Урсафарм
Немає в наявності
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Сікапос
Гель очний 2 мг/г туба 10 г №3
Урсафарм
Немає в наявності
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Форма випуску
гель оч.
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.2 %
1 мг/мл
2 мг/г
2 мг/мл
2.5 мг/г
3.2 мг/мл
20 мг/мл
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Пакування
контейнер багатодоз. 10 мл
туба 10 г
фл. 10 г
фл. з крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. Дроп-Тейнер® 5 мл
фл.-крапельн. Дроп-Тейнер® 15 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Sentiss Pharma
Ursapharm
Алкон-Куврьор
Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Сантен
Урсафарм
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