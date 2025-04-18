Хiло-комод форте (Hyilo-comod forte)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 272 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
618,34
Економія при броні: -58,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
626,31
Економія при броні: -56,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
706,50
Економія при броні: -87,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
707,80
Економія при броні: -88,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
613,82
Економія при броні: -55,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Хіло-Комод® Форте краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл №1
Урсафарм
695,10 грн