Застосування препарату може спричинити мідріаз. Слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря, якщо покращання не спостерігається протягом 72 годин або подразнення чи гіперемія продовжуються або погіршуються, або з’являються біль в оці чи порушення зору.

Оптін, очні краплі застосовують лише у випадку незначного подразнення очей. Пацієнт повинен знати:

якщо протягом 48 годин стан не поліпшується або подразнення чи почервоніння тривають чи зростають, слід припинити застосування препарату;

якщо подразнення чи почервоніння пов’язані із серйозними захворюваннями органа зору (на зразок інфекції, стороннього тіла чи хімічної травми рогівки), рекомендується звернутися до лікаря;

якщо з’являються інтенсивний біль в очах, головний біль, швидка втрата зору, раптова поява перед очами плям, що «плавають», почервоніння очей, біль під час дії світла або в очах починає «двоїтися», слід негайно звернутися до лікаря.

У результаті тривалого і неналежного застосування більших від рекомендованих доз (або передозування) може виникнути реактивна гіперемія (почервоніння) кон’юнктиви і слизової оболонки носа (rhinitis medicamentosa). Не слід застосовувати очні краплі Оптін пацієнтам з епідермально-епітеліальною дистрофією рогівки.

Пацієнтам з тяжкими серцево-судинними захворюваннями, такими як ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, феохромоцитома і порушення обміну речовин (гіпертиреоз, цукровий діабет, порфірія), а також хворим, які отримують інгібітори моноаміноксидази (інгібітори МАО), трициклічні антидепресанти, або інші лікарські засоби, що можуть підвищити артеріальний тиск, слід застосовувати очні краплі Оптін, коли можлива користь переважає потенційний ризик. Необхідно уникати тривалого застосування та передозування, особливо щодо дітей. Застосування крапель дітям віком від 2 до 6 років проводити з обережністю.

Пацієнтам, у яких була контактна підвищена чутливість до срібла, не слід застосовувати цей препарат, оскільки краплі, що дозуються, можуть містити сліди срібла. Для уникнення забруднення не торкатися верхньою частиною упаковки до будь-яких поверхонь. Не застосовувати препарат, якщо розчин змінив колір або став мутним.

Контактні лінзи необхідно зняти перед застосуванням Оптіну. Лінзи можна знову одягнути через 15 хвилин після застосування лікарського засобу.