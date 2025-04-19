Львів (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
155,46
Економія при броні: -20,62 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
166,20
Економія при броні: -35,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
165,04
Економія при броні: -29,88 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
177,90
Економія при броні: -41,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
185,00
Економія при броні: -48,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
161,11
Економія при броні: -31,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
181,90
Економія при броні: -45,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
184,10
Економія при броні: -48,00 грн