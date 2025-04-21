Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
163,80
Економія при броні: -8,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
159,15
Економія при броні: -27,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
164,55
Економія при броні: -22,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
160,37
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
154,33
Економія при броні: -12,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
162,68
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн