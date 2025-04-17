Київ (адресу не вказано)
Доступно в 581 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
194,60
Економія при броні: -41,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
165,86
Економія при броні: -9,34 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
153,52
Економія при броні: -11,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
162,20
Економія при броні: -19,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,48
Економія при броні: -28,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,43
Економія при броні: -28,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
161,10
Економія при броні: -19,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.