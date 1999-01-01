Київ
Симпатоміметики, що застосовуються як протинабрякові засоби
S01G A02
Тетризолін
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01G
ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА АНТИАЛЕРГІЙНІ ЗАСОБИ
S01G A
Симпатоміметики, що застосовуються як протинабрякові засоби
S01G A02
Тетризолін
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Віаль®
Краплі очні 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
121,93
грн
в 908 аптеках
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Візин® Комфорт
Краплі очні 0,05 % флакон з дозатором 15 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від
166,33
грн
в 817 аптеках
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Оптін
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
від
111,52
грн
в 584 аптеках
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Візоптік
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №2
Польфарма
від
111,52
грн
в 389 аптеках
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Візин® Класичний
Краплі очні 0,05 % флакон 15 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від
173,41
грн
в 85 аптеках
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Офталь
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
36,80
грн
в 35 аптеках
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Віаль® Лайт
Краплі очні 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Візалін-Н
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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Візалін-Н
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.5 мг/мл
0.05 %
Пакування
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. з дозатором 15 мл
фл.-крапельн. 5 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
5
Виробник
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Корпорація Здоров'я
МакНіл Продактс Лімітед
ООО "Нико"
Польфарма
Фармак
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