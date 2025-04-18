Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
160,93
Економія при броні: -10,78 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
153,03
Економія при броні: -5,77 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
164,91
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
144,73
Економія при броні: -9,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
139,60
Економія при броні: -5,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,20
Економія при броні: -6,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
186,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
160,33
Економія при броні: -8,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
158,72
Економія при броні: -8,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
155,80
Економія при броні: -8,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.