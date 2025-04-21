Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
162,57
Економія при броні: -15,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
155,05
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
160,86
Економія при броні: -26,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
154,62
Економія при броні: -20,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
188,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
154,87
Економія при броні: -30,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
161,32
Економія при броні: -33,44 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
163,65
Економія при броні: -35,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
170,80
Економія при броні: -34,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Оптін краплі очні, розчин 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
157,47
Економія при броні: -32,65 грн