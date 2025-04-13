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Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
Кардіотонік (Cardiotonic)
2 препарати
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 63 1,5 г пакетик "кардіотонік" №20
Ключі Здоров'я
від
41,10
грн
в 271 аптеці
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ФІТОСИРОП "КАРДІОТОНІК"
Сироп флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Ключі Здоров'я
від
81,60
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
сироп
№ 63
Дозування
1.5 г
Пакування
пакетик
фл. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
Ціни в
Київ
від
41,10
грн
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
№ 63
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
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