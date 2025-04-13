Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи

Кардіотонік (Cardiotonic)

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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 63 1,5 г пакетик "кардіотонік" №20
Ключі Здоров'я
від 41,10 грн
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ФІТОСИРОП "КАРДІОТОНІК"
ФІТОСИРОП "КАРДІОТОНІК"
Сироп флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Ключі Здоров'я
від 81,60 грн
в 2 аптеках інших міст
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Ціни в Київ
від 41,10 грн
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Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
№ 63
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки