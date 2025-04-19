Кардіотонік (Cardiotonic)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,52
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Радісна, 23-А
4.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,95
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,63
Економія при броні: -4,06 грн