Кардіотонік (Cardiotonic)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 274 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Фармація
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Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
81,90
Економія при броні: -21,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,69
Економія при броні: -3,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,97
Економія при броні: -3,30 грн