Кардіотонік (Cardiotonic)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
71,66
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,56
Економія при броні: -3,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
5.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
6.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,27
Економія при броні: -3,70 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 14
10.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,14
Економія при броні: -2,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
22.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 28
24.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 5-Г
27.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
62.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Грушевського Михайла, 4
63.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
63.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я