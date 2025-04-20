Кардіотонік (Cardiotonic)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
71,16
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
78,13
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,66
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
78,65
Економія при броні: -8,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,04
Економія при броні: -5,54 грн