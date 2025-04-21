Кардіотонік (Cardiotonic)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,01
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,83
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
71,52
Економія при броні: -4,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
79,97
Економія при броні: -5,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,77
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
80,07
Економія при броні: -5,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
77,42
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
78,10
Економія при броні: -3,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
78,52
Економія при броні: -3,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
71,26
Економія при броні: -4,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,66
Економія при броні: -3,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 63 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я