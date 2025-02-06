Декрістол® 20000 МО (Dekristol 20000 ME) (362793) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Декрістол 20000 МО інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Холекальциферол (вітамін D3) синтезується у шкірі із 7-дегідрохолестерину під дією ультрафіолетового випромінювання і перетворюється на його біологічно активну форму (1,25-гідроксихолекальциферол) у два етапи гідроксилювання: спочатку в печінці (положення 25), а потім у тканинах нирок (положення 1). Разом із паратиреоїдним гормоном і кальцитоніном 1,25-дигідроксихолекальциферол відіграє значну роль у регулюванні балансу вмісту кальцію та фосфату. У своїй біологічно активній формі вітамін D3 стимулює всмоктування кальцію в кишечнику, проникнення кальцію в остеоїд та вивільнення кальцію із кісткової тканини. У тонкому кишечнику він сприяє швидкому та відстроченому засвоєнню кальцію. Крім того, стимулюється пасивне й активне перенесення фосфату. У нирках він пригнічує виведення кальцію та фосфатів шляхом стимуляції канальцевої резорбції. Біологічно активна форма холекальциферолу безпосередньо гальмує продукування паратиреоїдного гормону в паращитовидних залозах. Секреція паратиреоїдного гормону додатково пригнічується внаслідок збільшення поглинання кальцію в тонкому кишечнику під дією біологічно активного вітаміну D3.
Так званий вітамін D3 з точки зору його утворення, фізіологічної регуляції та механізму дії можна розглядати як попередник стероїдного гормону. Холекальциферол на додаток до фізіологічного продукування у шкірі може потрапляти в організм разом із їжею або як лікарський засіб. Цей останній спосіб може викликати передозування та інтоксикацію, оскільки при цьому не відбувається гальмування фізіологічного продукування вітаміну D як синтезу у шкірі.
Наявність у природі та задоволення потреб. Нормою кількості вітаміну D для дорослих є 20 мкг, що відповідає 800 МО на добу. Здорові дорослі особи можуть задовольняти свої потреби у вітаміні D шляхом ендогенного синтезу за умови наявності достатнього сонячного світла. Отримання вітаміну D разом із їжею має лише вторинне значення, але може бути важливим за певних критичних умов (клімат, спосіб життя).
Особливо багатими на вітамін D є жир риб’ячої печінки та риби, хоча його невелика кількість також міститься у м’ясі, яйцях, жовтках, молоці, молочних продуктах та в авокадо.
Ознаки дефіциту вітаміну D. Ознаки дефіциту вітаміну D можуть з’являтися, наприклад, у недоношених новонароджених, у немовлят, які знаходяться виключно на грудному вигодовуванні протягом більше ніж 6 міс без добавки кальцію, або у дітей, які перебувають на суворій вегетаріанській дієті. Причиною рідкісного дефіциту вітаміну D у дорослих може бути його недостатнє споживання разом із їжею, відсутність достатнього ультрафіолетового опромінення, порушення абсорбції та травлення, цироз печінки та ниркова недостатність.
У разі дефіциту вітаміну D не відбувається кальцифікація скелета (що призводить до розвитку рахіту) або виникає декальцифікація кісток (що призводить до розвитку остеомаляції). Дефіцит кальцію та/або вітаміну D викликає зворотне підвищення секреції паратиреоїдного гормону. Такий вторинний гіперпаратиреоз збільшує метаболізм у кістковій тканині, що може призвести до крихкості та переломів кісток.
Фармакокінетика
Абсорбція. Вітамін D у кількості, в якій він міститься у продуктах харчування, майже повністю всмоктується із їжі. Він абсорбується разом з аліментарними ліпідами та жовчними кислотами, і тому введення вітаміну D під час основного прийому їжі в цей день може сприяти його кращому всмоктуванню.
Розподіл та біотрансформація. Метаболічне перетворення холекальциферолу відбувається в печінці за допомогою мікросомальної гідроксилази з утворенням 25-гідроксихолекальциферолу (25 (OH) D3). Потім він перетворюється в нирках на 1,25-дигідроксихолекальциферол, який є біологічно активною формою.
Після одноразового перорального прийому холекальциферолу Cmax у сироватці крові 25 (OH) D3 як основної депозитної форми досягається приблизно через тиждень. Потім 25 (ОН) D3 повільно виводиться з уявним Т½ із сироватки крові близько 50 днів. Після застосування вітаміну D у високих дозах концентрація 25-гідроксихолекальциферолу у сироватці крові може підвищуватися протягом декількох місяців. Гіперкальціємія, викликана передозуванням, може тривати протягом декількох тижнів (див. ПЕРЕДОЗУВАННЯ).
Виведення. Метаболіти, зв’язані зі специфічним α-глобіном, які циркулюють у крові, виводяться головним чином разом із жовчю та калом.
Особливі групи пацієнтів. У осіб з порушеннями функції нирок порівняно зі здоровими добровольцями швидкість метаболічного кліренсу знижується на 57%.
У разі мальабсорбції знижується абсорбція та підвищується елімінація вітаміну D3. У осіб із ожирінням відмічається менша здатність підтримувати рівень вітаміну D3 при перебуванні на сонці, і для усунення дефіциту їм можуть бути потрібні вищі дози вітаміну D3 для перорального застосування.
Показання Декрістол 20000 МО
- лікування клінічно підтвердженого дефіциту вітаміну D у дорослих.
- Профілактика дефіциту вітаміну D у пацієнтів з високим ризиком.
- Як доповнення до специфічної терапії остеопорозу у пацієнтів із дефіцитом вітаміну D або з високим ризиком нестачі вітаміну D.
Застосування Декрістол 20000 МО
спосіб застосування. Для перорального застосування. Дорослим приймати капсулу, ковтаючи цілою та запиваючи достатньою кількістю води, бажано під час основного прийому їжі в цей день.
Дозування. Дозування вітаміну D залежить від тяжкості захворювання, а також від реакції пацієнтів на лікування. Залежно від потреб, можливостей та вибору пацієнтів можна запропонувати схеми щоденного, щотижневого або щомісячного застосування. Форми з нижчим дозуванням (наприклад по 400 МО, 500 МО, 800 МО та 1000 МО) є придатними для щоденного додаткового застосування вітаміну D, тоді як у формах з вищим дозуванням, наприклад, у капсулах по 20 000 МО, міститься кількість, яка відповідає щотижневим і щомісячним дозам вітаміну D, що слід враховувати. Дозу призначає лікар у кожному окремому випадку.
Пацієнти деяких груп наражаються на більш високий ризик дефіциту вітаміну D і можуть потребувати застосування більш високих доз і контролю концентрації 25-гідроксихолекальциферолу (25 (OH) D3) у сироватці крові:
— особи, які перебувають у спеціалізованих закладах, або госпіталізовані особи;
— особи негроїдної раси;
— особи з обмеженим ефективним впливом сонця через носіння захисного одягу або постійне застосування сонцезахисних кремів;
— пацієнти з остеопорозом;
— особи з ожирінням;
— особи, які застосовують певні супутні препарати (наприклад протисудомні засоби, глюкокортикоїди);
— особи, яким нещодавно провели лікування з приводу дефіциту вітаміну D та які потребують підтримувальної терапії;
— пацієнти з мальабсорбцією, у тому числі запальними захворюваннями кишечнику та целіакією.
Рекомендації стосовно дозування
Початкове лікування дефіциту вітаміну D: 40 000 МО на тиждень протягом 6–12 тиж.
Лікування дефіциту вітаміну D та підтримка його рівня: від 60 000 до 120 000 МО на місяць протягом періоду до 6 міс.
Профілактика дефіциту вітаміну D: 20 000 МО на тиждень незалежно від початкового рівня у період з листопада по квітень.
Як доповнення до специфічної терапії остеопорозу у пацієнтів з дефіцитом вітаміну D або у пацієнтів із ризиком нестачі вітаміну D
Дорослі та особи літнього віку: Від 20 000 до 40 000 МО на місяць у поєднанні з препаратом кальцію, якщо це є потрібним.
Особам літнього віку із падіннями в анамнезі слід уникати застосування доз, що перевищують 24 000 МО на місяць (див. також ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).
Пацієнти з порушенням функції нирок/гіперкальціємією. За наявності гіперкальціємії або ознак зниження функції нирок необхідно знизити дозу або припинити лікування. Якщо з’явиться гіперкальціурія (більше ніж 7,5 ммоль, що відповідає 300 мг кальцію на 24 год), то дозу слід знизити або припинити лікування.
Діти. Не рекомендується застосування препарату у дітей та підлітків (віком до 18 років) через відсутність даних щодо режиму дозування, та ризик задишки при прийомі капсул дітьми. Натомість доцільно використовувати краплі або таблетки, що розчиняються.
Протипоказання
— підвищена чутливість до активної речовини, арахісу, сої або будь-яких інших допоміжних речовин, що містяться в лікарському засобі.
— Гіперкальціємія.
— Гіперкальціурія.
— Гіпервітаміноз D.
— Псевдогіпопаратиреоз (потреба у вітаміні D може бути нижча, ніж у період нормальної чутливості до вітаміну, з ризиком тривалого передозування).
— Нефролітіаз (cечокам’яна хвороба).
— Ниркова недостатність.
— Саркоїдоз.
— Туберкульоз.
— Додатковий прийом вітаміну D (може призвести до передозування).
Побічна дія
як правило, побічні реакції не відмічають при прийомі у рекомендованих дозах.
У разі індивідуальної чутливості до препарату, що відзначається рідко, або у результаті застосування дуже високих доз протягом довготривалого періоду може розвинутися гіпервітаміноз D.
Нижче наведено побічні реакції для кожного класу систем і органів за частотою виникнення.
|Клас органів (за системою класифікації MedDRA)
|Частота побічних ефектів
|Нечасто (від ≥1/1000 до <1/100)
|Рідко (від ≥1/10 000 до <1/1000)
|Невідома частота (неможливо оцінити на підставі наявних даних)
|З боку серцево-судинної системи
|Аритмія, АГ
|З боку травного тракту
|Запор, метеоризм, нудота, абдомінальний біль, діарея, втрата апетиту, блювання, сухість у ротовій порожнині, диспепсія
|З боку нервової системи
|Головний біль, сонливість, порушення психіки, депресія
|З боку сечовидільної системи
|Підвищення рівня кальцію в крові та/або сечі, сечокам’яна хвороба та кальцифікація тканин, уремія, поліурія
|З боку шкіри
|Реакції гіперчутливості, у тому числі кропив’янка, висип, свербіж
|З боку скелетно-м’язової системи
|Міалгія, артралгія, м’язова слабкість
|З боку органа зору
|Кон’юнктивіт, фоточутливість
|З боку обміну речовин
|Гіперкальціємія та гіперкальціурія
|Гіперхолестеринемія, втрата маси тіла, полідипсія, посилене потовиділення, панкреатит
|З боку імунної системи
|Сильні алергічні реакції на олію арахісову
|Реакції гіперчутливості, такі як ангіоневротичний набряк або набряк гортані
|З боку гепатобіліарної системи
|Підвищення активності амінотрансфераз
|З боку психіки
|Зниження лібідо
Також надходили повідомлення про виникнення ринореї, гіпертермії.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції. Повідомлення про підозрювані побічні реакції є дуже важливими. Медичним працівникам та пацієнтам слід повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції за допомогою системи національної звітності.
Особливості застосування
Декрістол® 20 000 МО не рекомендовано приймати особам, які мають схильність до утворення в нирках кальцієвмісних каменів.
Декрістол® 20 000 МО слід застосовувати з особливою обережністю у пацієнтів із порушенням функції нирок під час лікування похідними бензотіадіазину, а також іммобілізованих пацієнтів (через ризик розвитку гіперкальціємії, гіперкальціурії). У таких пацієнтів необхідно контролювати рівень кальцію та фосфатів. Необхідно враховувати ризик кальцифікації м’яких тканин. У пацієнтів із тяжкою нирковою недостатністю порушується нормальне метаболічне перетворення холекальциферолу, і тому необхідно застосовувати інші форми вітаміну D (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).
Декрістол® 20 000 МО не слід застосовувати у пацієнтів із саркоїдозом у зв’язку з ризиком прискореного перетворення вітаміну D на його активні метаболіти. У таких пацієнтів необхідно контролювати рівень кальцію у плазмі крові та сечі.
Під час застосування препарату в еквівалентній добовій дозі, що перевищує 1000 МО вітаміну D, необхідно контролювати рівень кальцію в сироватці крові та сечі, а також перевіряти функцію нирок шляхом визначення концентрації креатиніну в сироватці крові. Таке спостереження є особливо важливим для пацієнтів літнього віку та під час поєднаного лікування серцевими глікозидами або діуретиками (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ). Це також стосується пацієнтів зі схильністю до утворення кальцієвмісних каменів у нирках.
Для окремих пацієнтів рекомендується розглянути можливість додаткового введення препарату кальцію. Дієтичні добавки, що містять кальцій, слід застосовувати під ретельним медичним спостереженням для попередження гіперкальціємії.
Перед початком лікування вітаміном D необхідні ретельна оцінка лікарем стану пацієнта та врахування додаткової кількості вітаміну D, яку споживає пацієнт разом із певними продуктами харчування.
Особи літнього віку (віком >65 років). У недавньому дослідженні в осіб літнього віку з падіннями в анамнезі відмічалося підвищення ризику падіння при застосуванні щомісяця по 60 000 МО вітаміну D. Тому застосування препарату Декрістол® 20 000 МО в осіб літнього віку рекомендується лише після ретельного аналізу користі та ризику та лише за наявності чітких показань. При цьому не слід перевищувати дозу 24 000 МО на місяць (одна капсула). Для пацієнтів літнього віку з падіннями в анамнезі рекомендується розглянути можливість щоденного введення додаткової кількості вітаміну D.
Для осіб літнього віку (>70 років). При лікуванні вітаміном D з протоколом навантажувальної дози також необхідно регулярно перевіряти рівні 25 (ОН) D3 в сироватці крові. Лікування слід припинити при рівні ≥50 нг/мл.
Лікарський засіб містить арахісову олію. У разі наявності алергії на арахіс або сою не слід приймати цей лікарський засіб.
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Вагітність. У період вагітності препарат Декрістол® 20 000 МО можна призначати лише за наявності чітких показань і застосовувати лише у разі, коли абсолютно необхідно усунути дефіцит вітаміну D.
У період вагітності слід уникати передозування вітаміну D, оскільки тривала гіперкальціємія може призвести до уповільнення фізичного і психічного розвитку дитини та появи надклапанного аортального стенозу та ретинопатії у дитини.
Годування грудьми. Вітамін D та його метаболіти потрапляють у грудне молоко. Випадків передозування у новонароджених, які знаходяться на грудному вигодовуванні, не виявлено. Проте це слід враховувати при призначенні дитині додаткового вітаміну D. Жінкам, які годують дитину грудьми, не рекомендовано призначати лікування вітаміном D у високій дозі, наприклад, у капсулах по 20 000 МО.
Фертильність. У дослідженнях впливу холекальциферолу на репродуктивну функцію та фертильність у тварин жодних ефектів не виявлено. Співвідношення потенційної користі та ризику для людей залишається невідомим.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Декрістол® 20 000 МО не впливає або чинить незначний вплив на здатність керувати автомобілем або іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
одночасне застосування протисудомних засобів (наприклад таких, як фенітоїн та фенобарбітал) або барбітуратів (і, можливо, інших препаратів, що індукують ферменти печінки) може призводити до зменшення вираженості ефекту вітаміну D3 через метаболічну інактивацію.
Рифампіцин може знижувати ефективність холекальциферолу внаслідок індукції ферментів печінки.
Ізоніазид може знижувати ефективність холекальциферолу внаслідок гальмування метаболічної активації холекальциферолу.
Іонообмінники, проносні засоби, орлістат можуть знижувати всмоктування вітаміну D у ШКТ.
Цитотоксичний засіб актиноміцин та протигрибкові засоби імідазолового ряду знижують активність вітаміну D3 внаслідок гальмування перетворення 25-гідроксихолекальциферолу на 1,25-дигідроксихолекальциферол ферментами нирок з утворенням 25-гідроксивітаміну D-1-гідролази.
Глюкокортикоїди збільшують метаболізм вітаміну D, що може призвести до зниження ефективності вітаміну D.
Одночасне введення похідних бензотіадіазину (діуретиків тіазидного ряду) призводить до підвищення ризику гіперкальціємії внаслідок зниження екскреції кальцію нирками. Тому необхідно контролювати рівень кальцію в плазмі крові та сечі.
Необхідно уникати застосування комбінації препарату Декрістол® 20 000 МО з метаболітами або аналогами вітаміну D. Одночасне призначення вітаміну D3 з метаболітами або аналогами вітаміну D можливе лише як виняток і тільки з контролем рівня кальцію в сироватці крові (підвищує ризик розвитку токсичних ефектів).
Пероральний прийом вітаміну D з одночасним застосуванням серцевих глікозидів може посилювати ефективність та токсичність дигіталісу внаслідок підвищення рівня кальцію (ризик появи серцевих аритмій). У таких пацієнтів необхідно регулярно проводити ЕКГ та перевіряти рівень кальцію у плазмі крові та в сечі, а також визначати концентрацію дигоксину або дигітоксину, якщо це можливо.
Одночасне застосування препарату з антацидами, що містять алюміній або магній, може провокувати токсичний вплив алюмінію на кістки та гіпермагніємію у пацієнтів з нирковою недостатністю.
Кетоконазол може знижувати біосинтез і катаболізм 1,25(ОН)2-холекальциферолу.
Одночасне застосування з лікарськими засобами, що містять високі дози кальцію та фосфору, підвищує ризик гіперфосфатемії.
Вітамін D може антагонізувати лікарські засоби, що призначаються при гіперкальціємії, такі як кальцитонін, етидронат, памідронат.
Передозування
вітамін D3 регулює метаболізм кальцію та фосфатів, після передозування виникають гіперкальціємія, гіперкальціурія, ниркові кальцинати та ураження кісток, а також зміни з боку серцево-судинної системи. Гіперкальціємія виникає після застосування 50 000–100 000 МО вітаміну D3 на добу.
Симптоми передозування. Гостре та хронічне передозування вітаміну D3 може викликати гіперкальціємію, яка може стати стійкою і загрозливою для життя. Симптоми можуть бути нехарактерними і проявлятися у вигляді серцевої аритмії, спраги, зневоднення, адинамії та порушення свідомості. Крім того, хронічне передозування може призвести до відкладання кальцію у кровоносних судинах і тканинах.
Окрім збільшення вмісту фосфору в сироватці крові та в сечі, передозування також може викликати гіперкальціємічний синдром, який згодом призводить до відкладання кальцію в тканинах і, зокрема, в нирках (нефролітіаз, нефрокальциноз, ниркова недостатність), а також у кровоносних судинах.
Симптоми інтоксикації є не дуже характерними і виявляються як м’язова слабкість, втрата апетиту, нудота, блювання, початкова часта діарея, яка змінюється запором, анорексія, задишка, головний біль, міалгія, артралгія, м’язова слабкість та постійна сонливість, аритмія, азотемія, полідипсія та поліурія, а також (на передтермінальній стадії) зневоднення організму, фоточутливість, панкреатит, ринорея, гіпертермія, зниження лібідо, кон’юнктивіт, гіперхолестеринемія, підвищення активності трансаміназ, артеріальна гіпертензія, уремія. Частими симптомами є біль у м’язах і суглобах.
Розвивається порушення функції нирок з альбумінурією, еритроцитурією та поліурією, підвищеною втратою калію, гіпостенурією, ніктурією та підвищенням АТ середнього ступеня.
У тяжких випадках можливе помутніння рогівки, рідше — набряк сосочка зорового нерва, запалення райдужної оболонки аж до розвитку катаракти.
Можуть утворитися конкременти у нирках, вапнування у м’яких тканинах, таких як кровоносні судини, серце, легені та шкіра.
Рідко розвивається холестатична жовтяниця.
Характерними порушеннями біохімічних показників є гіперкальціємія, гіперкальціурія та підвищення концентрації 25-гідроксикальциферолу в сироватці крові.
Лікування. Поява симптомів хронічного передозування вітаміну D може потребувати проведення форсованого діурезу, а також введення глюкокортикоїдів і кальцитоніну.
У разі передозування необхідно вжити заходів для усунення часто хронічної та потенційно небезпечної для життя гіперкальціємії.
Як основний захід необхідно припинити прийом вітаміну D; нормалізація рівня кальцію при гіперкальціємії, що виникла в результаті інтоксикації вітаміном D, триває декілька тижнів.
Залежно від ступеня гіперкальціємії може застосовуватися дієта без кальцію або з низьким вмістом кальцію, а також рекомендовано вживання великої кількості рідини, форсований діурез за допомогою фуросеміду, введення глюкокортикоїдів і кальцитоніну.
При нормальній функції нирок рівень кальцію можна з високим ступенем вірогідності знизити шляхом інфузії ізотонічного розчину натрію хлориду (3–6 л протягом 24 год) з додаванням фуросеміду, у деяких випадках також рекомендоване введення натрію едетату у дозі 15 мг/кг/год під постійним контролем рівня кальцію та ЕКГ. Проте при олігоанурії необхідно провести гемодіаліз (за допомогою безкальцієвого діалізату).
Відомого специфічного антидоту не існує.
Пацієнтам, яким проводять тривале лікування вітаміном D у більш високих дозах, рекомендовано повідомити про симптоми можливого передозування (нудота, блювання, початкова часта діарея, яка змінюється запором, анорексія, запаморочення, головний біль, міалгія, артралгія, м’язова слабкість, сонливість, азотемія, полідипсія та поліурія).
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та вологи місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.