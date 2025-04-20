Декрістол® 20000 МО (Dekristol 20000 ME)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
694,00
Економія при броні: -91,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
682,00
Економія при броні: -67,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
716,21
Економія при броні: -52,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
727,94
Економія при броні: -52,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
749,80
Економія при броні: -130,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
682,00
Економія при броні: -67,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
682,00
Економія при броні: -67,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
749,80
Економія при броні: -130,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
751,08
Економія при броні: -23,29 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
754,80
Економія при броні: -135,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
734,81
Економія при броні: -71,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
719,12
Економія при броні: -84,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
719,82
Економія при броні: -81,81 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
724,00
Економія при броні: -109,00 грн